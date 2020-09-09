مسؤولون أمريكيون: هذا هو موعد توقيع اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 9 سبتمبر 2020 01:16 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 8 - سبتمبر - 2020 11:59 مساءً

أعلن مسؤولون أميركيون الثلاثاء، أنه من المقرر أن توقع إسرائيل والإمارات اتفاقهما في البيت الأبيض يوم 15 أيلول الجاري، كاشفين أن وفدين رفيعي المستوى من كلا البلدين من المرجح أن يقودهما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، وفقما نقلت وكالة فرانس برس الثلاثاء.

وأضاف المعلومات، أن توقيع الاتفاق سيكون إما في الحديقة الجنوبية أو في حدية الزهور أو بالداخل حسب الطقس.

وسيترأس الشيخ عبدالله بن زايد وفد بلاده مع كبار المسؤولين الإماراتيين في رحلتهم إلى واشنطن للمشاركة في مراسم التوقيع على معاهدة السلام مع إسرائيل.

يأتي الحفل بعد شهر من الإعلان عن اتفاق تدشين التعاون بين دولة الإمارات وإسرائيل في 13 آب، وما أعقبه من وصول أول رحلة تجارية بين البلدين أواخر الشهر الماضي.

بدوره، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عبر “تويتر” أنه سيسافر الأسبوع المقبل لواشنطن لتوقيع الاتفاق مع الإمارات. وأضاف أن الاتفاق سيوّقع في البيت الأبيض.

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إلى ذلك، وصل أوائل الشهر الحالي أول وفد إسرائيلي أميركي إلى العاصمة أبوظبي، وشددت الأطراف في بيان مشترك صدر بعد الوصول بساعات، على أن السلام بينهما كان خطوة شجاعة.

وأكد البيان أن الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي قد أوقف خطط ضم الأراضي الفلسطينية، وأنه يوفر تفكيرا جديدا لمعالجة المشاكل.

كما حضّ الطرفان الفلسطينيين على العودة للتفاوض واستغلال فرص السلام، مؤكدين أن الاتفاق فرصة تاريخية لإقامة علاقة طبيعية.

وأعلن بدء تعاون في الاستثمار، والسياسة الخارجية، والطيران المدني، كاشفين أن البلدين سيبدآن مناقشة آفاق التعاون الثنائي، آملاً إطلاق سلسلة تغييرات إيجابية مستقبلا.

في السياق أيضاً، قدم البيان الشكر للرئيس الأميركي دونالد ترمب لدوره في هذا الإنجاز، كما أعربت الدولتان عن امتنانهما للردود الدولية الإيجابية.

يشار إلى أن الوفد المذكور أقلته طائرة كتب عليها عبارة “سلام” بـ 3 لغات (العربية والإنكليزية والعبرية)، وضم عدداً من ممثلي القطاعات المختلفة في إسرائيل، وترأسه جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بالإضافة إلى روبرت أوبراين مستشار الأمن القومي الأميركي، ومائير بن شبات مستشار ورئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي.