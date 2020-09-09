كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 9 سبتمبر 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر تمديد المباحثات الليبية فى المغرب ليوم رابع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتفقت الأطراف الليبية المشاركة فى مفاوضات بلدة بوزنيقة فى المغرب، اليوم الثلاثاء، على تمديد المفاوضات الليبية ـ الليبية ليوم رابع.

وكانت الوفود الليبية المشاركة في مفاوضات بوزنيقة بالمغرب قررت بالامس تمديد المفاوضات بينها إلى اليوم، وسط احتمالات لتمديدها يومين إضافيين بطلب من الوفدين الليبيين.

وبدأت في المغرب جلسات الحوار الليبي بين وفدي مجلس النواب - ومقره طبرق والمجلس الأعلى للدولة - ومقره طرابلس ( غربي البلاد).

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وبحسب وكالة الأنباء المغربية، يهدف الحوار الليبي الذي تستضيفه مدينة بوزنيقة إلى تثبيت وقف إطلاق النار وفتح مفاوضات لحل الخلافات بين الفرقاء الليبيين.

وخلال جلسة الافتتاح، دعا ناصر بوريطة، وزير الخارجية المغربي، إلى حوار عملي يهيئ لاتفاق يخرج ليبيا من الأزمة، مؤكدا استعداد المغرب لخلق فضاء يساعد الليبيين على مناقشة قضاياهم بروح بناءة حسب إرادتهم.

وأكد بوريطة أن المغرب لا يقدم مبادرة ولا أجندة له فيما يتعلق بالأزمة الليبية، موضحا أن المقاربة المطلوبة من أطراف الأزمة الليبية يجب أن تتسم بالواقعية لإنضاج الحل.

واعتبر أن كل المبادرات التي تم تقديمها من أطراف الأزمة الليبية تشكل أرضية للتقدم نحو الحل، ناصحا الليبيين بعدم التردد والخروج من معادلة المنتصر والمنهزم.