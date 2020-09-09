تسبب إغلاق سلطات مدينة الرباط، لعدد من الأزقة في عرقلة مرور عدد من المواطنين لقضاء أشغالهم، ما جعلهم مضطرين لعبور “مهين” تحت الحواجز الحديدية التي وضعت في الشوارع.
وتناقل عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي، مقاطع فيديو تظهر عددا من النساء والرجال، الذين اضطرو إلى “الزحف” تحت الحواجز الحديدية، وذلك بأحد أزقة حي التقدم بالعاصمة.
وكانت السلطات العمومية قد أقدمت، بعدد من مدن الممكلة، على تشديد الإجراءات المتخذة في إطار حالة الطوارئ الصحية، لاسيما في المناطق التي اكتشفت بها بؤر وبائية.
كانت هذه تفاصيل خبر مواطنون يضطرون لـ”الزحف على بطونهم” لعبور حواجز وضعتها السلطات بأحياءهم في الرباط- فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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