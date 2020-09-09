بنعبد الله ينتقد “بلاغات وقرارات آخر ساعة” وغياب المقاربة التشاركية في تدبير الدخول المدرسي

وجه نبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والإشتراكية، انتقادات شديدة للتدبير الحكومي للدخول المدرسي والجامعي الجديد، برسم موسم 2020-2021، والذي عرف ارتباكا واسعا في ظل انتشار جائحة كورونا.

ومع إقراره بالصعوبات والتحديات التي فرضتها الجائحة، اعتبر بن عبد الله في بث مباشر على صحفته في فيسبوك، أن الإخفاق الأساسي للحكومة، يكمن في إهمالها المقاربة التشاركية في تدبير الدخول المدرسي، واعتمادها قرارات وبلاغات تفاجأ بها أولياء وآباء التلاميذ.

واعتبر بنعبد الله، أن نقاشا عموميا كان ينبغي فتحه منذ شهر يونيو، مع جلب المتخصصين في علوم التربية وعلم الإجتماع، وبإشراك جمعيات الآباء والأمهات وأولياء التلاميذ، في لقاءات إعلامية، وكذا بالإجتماعات في النوزارة، حتى يسهم الجميع في إنضاج أي قرار.

كما سجل بن عبد الله، وجود نقص نسب التأطير بالمدارس، وضعف أعداد الأساتذة خصوصا مع توجه عدد من الآباء لنقل أبناءهم من القطاع الخاص إلى المدرسة العمومية، كما نبه إلى غياب الأنترنيت والتجهيزات لدى فئات هامة من المواطنين، مما يطرح إشكالا في اعتماد التعليم عن بعد.

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وأشار المتحدث إلى خطورة التعثر في الدخول المدرسي، في حين لازالت هناك سنة كاملة ينبغي إنجاحها منبها إلى أن البلاد ستكون أمام صعوبات جمة إذا ما تسارع انتشار الوباء بشكل أكبر.

وطالب بن عبد الله الحكومة بالتعامل بنضج مع المغاربة، لضمان تفهمهم للإجراءات المتخذة وانخراطهم في تدبير الدخول.

وأكد المتحدث أن على الحكومة التفكير في الفئات والأسر المعوزة، بمنحها أجهزة إلكترونية في حدود الممكن، يتم شراءها بتمويل من صندوق تدبير الجائحة.