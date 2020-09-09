انطلاق تصوير فيلم جديد بمشاركة “فاطمة التاويل

يجتمع عدد من الممثلين، البارزين، في عمل فيلم جديد، انطلق تصويره، أمس الاثنين، في مدينة آسفي، يحمل اسم “سطوب”.

ويشارك في العمل كل من فاطمة وشاي، ومحمد الناجي، ورفيق بوبكر، والكوميدي، يوسف أوزلال، الشهير بلقب “فاطمة التاويل”.

وشرع فريق التصوير في العمل على إنجاز مشاهد في الأحياء العتيقة في آسفي، بعدما كان تصويره في موعده الأول قد تأجل، بسبب فترة الحجر الصحي.

وعادت عجلة تصوير الأفلام، والمسلسلات إلى الدوران من جديد، إذ شهدت الفترة الماضية تصوير عدد من الأعمال الفنية الجديدة، وفق إجراءات جديدة، فرضتها الجائحة.