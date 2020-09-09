يجتمع عدد من الممثلين، البارزين، في عمل فيلم جديد، انطلق تصويره، أمس الاثنين، في مدينة آسفي، يحمل اسم “سطوب”.
ويشارك في العمل كل من فاطمة وشاي، ومحمد الناجي، ورفيق بوبكر، والكوميدي، يوسف أوزلال، الشهير بلقب “فاطمة التاويل”.
وشرع فريق التصوير في العمل على إنجاز مشاهد في الأحياء العتيقة في آسفي، بعدما كان تصويره في موعده الأول قد تأجل، بسبب فترة الحجر الصحي.
وعادت عجلة تصوير الأفلام، والمسلسلات إلى الدوران من جديد، إذ شهدت الفترة الماضية تصوير عدد من الأعمال الفنية الجديدة، وفق إجراءات جديدة، فرضتها الجائحة.
كانت هذه تفاصيل خبر انطلاق تصوير فيلم جديد بمشاركة “فاطمة التاويل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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