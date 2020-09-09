مساع لحل الأزمة الليبية.. وفد مصراتة يطرق أبواب القاهرة

الأربعاء 9 سبتمبر 2020

ذكرت مصادر بأن وفدا ليبيا يضم أعضاء من المجلس الأعلى للدولة سيناقش مع الجانب المصري تفعيل الحل السياسي، والتأكيد على وقف إطلاق النار، وعلى الدور المصري في حل الأزمة.



وبحسب “سكاي نيوز عربية”، يضم الوفد الليبي، الذي وصل إلى القاهرة قادما من مصراتة، أعضاء من المجلس الأعلى للدولة ومستشار فايز السراج للأمن القومي.

من المقرر أن يلتقي الوفد الليبي في القاهرة عددا من المسؤولين المصريين لمناقشة تطورات الملف الليبي.

ويأتي ذلك فيما يستعد وزراء الخارجية العرب لعقد اجتماعهم، الأربعاء، لمناقشة عدد من القضايا في مقدمتها التدخلات التركية والإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية وتطورات الوضع في ليبيا.

Advertisements

وأشار مصدر دبلوماسي مصري إلى أن الاجتماعات تأتي تأكيدا على الثوابت العربية، التي يجب أن تراعى في حل الأزمة الليبية.

من جانب آخر، أفادت مراسلة "سكاي نيوز عربية" في المغرب، بأن جلسات الحوار الليبي في بوزنيقة انتهت، الثلاثاء، على أن تستأنف الخميس المقبل.

وقال ممثل حكومة الوفاق، أحمد خليفة نجم، إن الحوار السياسي يسير بشكل إيجابي وبنّاء، مضيفا "يأمل الجميع بتحقيق نتائج طيبة وملموسة من شأنها أن تمهد الطريق لإتمام عملية التسوية السياسية الشاملة في كافة ربوع ليبيا".

وأوضح "تحققت تفاهمات مهمة تتضمن وضع معايير واضحة تهدف للقضاء على الفساد وإنهاء حالة الانقسام المؤسساتي".

من جانبها، نشرت السفارة الأميركية في ليبيا تغريدة على حسابها الرسمي في تويتر قائلة: "نشارك الأمم المتحدة ثقتها في أن المحادثات الليبية في المغرب سيكون لها تأثير إيجابي على الحوار السياسي الذي تيسره الأمم المتحدة بقيادة الليبيين".