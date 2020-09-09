شكرا لقرائتكم خبر عن حافظ أبو سعدة يفند أكاذيب الإخوان عن الأوضاع فى السجون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أكاذيب قنوات الإخوان عن أوضاع السجون فى مصر، مشيرا إلى أن الجماعة تحاول أن تصور واقع مزيف عن الأوضاع فى السجون، وتصدر تقارير مشبوهة عن ما يحدث في السجون المصرية.

وقال حافظ أبو سعدة، فى تصريحات لبرنامج "المواجهة"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن المجلس أجرى زيارات كثيرة للسجون للتأكد من الأوضاع فى السجون وتأكدنا من اتخاذ كافة الإجراءات الصحية اللازمة وتطهير العنابر، وتجهيز المستشفيات بالآليات الصحية والأدوات الصحية المختلفة والأجهزة الطبية والمستلزمات.

ولفت عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إلى أن كافة التقارير الإخوانية التى تصدر عن أوضاع السجون غير صحيحة على الإطلاق، تحاول من خلالها التحريض ضد مصر.