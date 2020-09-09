شكرا لقرائتكم خبر عن باحث يكشف تفاصيل الانقسامات الضخمة داخل الإخوان بسبب إبراهيم منير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد سلطان، الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، أن المؤامرة الى انكشفت بين إبراهيم منير أمين التنظيم الدولى للإخوان والمقاول الهارب محمد على ضد المعزول محمد مرسى، تكشف حجم الارتباك والانقسامات الحادة التى تشهدها الإخوان، مشيرا إلى أن إبراهيم منير قال إن قضية مرسى انتهت وهو ما أحدث حالة من الانقسام داخل الإخوان.

وأضاف الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، في تصريحات لبرنامج "المواجهة"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن إبراهيم منير وسياساته داخل الإخوان أحدثت حالة من الانشقاقات الواسعة، داخل عناصر الجماعة، خاصة أن الكثير من كوادر الإخوان ترفض قيادة إبراهيم منير للإخوان.

ولفت الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، إلى أن إبراهيم منير ينتمى إلى التيار القطبى، مشيرا إلى أن إبراهيم منير فصل العديد من قيادات الإخوان، وصل إلى أكثر من 300 عنصر إخوانى، ليصبح إبراهيم منير يسيطر على 80% من الإخوان.