شكرا لقرائتكم خبر عن قطر الجانب المظلم.. فيلم وثائقى يكشف جرائم تميم ودعمه للإرهاب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا يزال النظام القطرى يواصل جرائمه بدعم الجماعات الإرهاب، وتوفير لهم الأبواق المختلفة مثل شبكة الجزيرة، وعدد من المواقع التى تعمل على بث الأكاذيب والتحريض ضد الدول العربية من أجل تنفيذ أجندة تميم ونظامه، ويواصل تميم ممارسة الانتهاكات ضد معارضيه. وكشف فيلم وثائقى أعدته مؤسسة ماعت بعنوان قطر الجانب المظلم، كشفت فيه العديد من الجرائم التى قام بها النظام القطرى ضد معارضيه من النساء والتنكيل بهن فى الداخل والخارج، وطردهن خارج البلاد.

ويكشف الفيلم، تمويل قطر للجماعات الإرهاب فى العديد من الدول لتنفيذ مخططات تميم بنشر الإرهاب، وإمداد العناصر الإرهابية بالأسلحة وتوفير الملاذات الآمنة لهم، وإتاحة وسائل الإعلام القطرية لهم، ورعاية شيوخ الإرهاب فى الدوحة.

كما كشف الفيلم شهادات وتسجيلات صوتية خاصة، تكشف عن الوجه الحقيقى لقطر وأميرها ونظامها الإرهابى، وما يقوم به من جرائم وانتهاكات متعددة تستوجب محاكمته دوليا، وفضح الفيلم نظام تميم بالوثائق والشهادات الخاصة التى بينت وجه تميم وأعوانه من الإرهابيين، ومعاداتها للدول العربية والتحريض المستمر ضدها، الذى أدى إلى خسائر كبيرة فى الدوحة.