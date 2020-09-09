شكرا لقرائتكم خبر عن "القومى لحقوق الإنسان" يصدر تقريره عن اليوم الأول لجولة الإعادة لانتخابات الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتمت غرفة عمليات المجلس القومى لحقوق الانسان المركزية وفروعها بالمحافظات التالية: "أسوان، سوهاج، أسيوط، بني سويف، كفر الشيخ، بورسعيد، الإسماعيلية، القليوبية"، أعمال متابعتها لليوم الأول لجولة الإعادة 8/9/2020 لانتخابات مجلس الشيوخ، حيث شملت جولة الاعادة 14 محافظة للتنافس على 26 مقعدا.

وأضاف المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن الجولات الميدانية التي أوفدها المجلس وما تم رصده من فروعه أسفرت عن عدد من الملاحظات جاءت أبرزها، توافر سبل الإتاحة اللازمة فى معظم اللجان لتمكين كبار السن وذوى الإعاقة من المشاركة.

وتابع: "تشير المؤشرات الأولية بنهاية عملية التصويت اليوم الأول لجولة الإعادة فى 14 محافظة إلى أن المشاركة من قبل جموع الناخبين أتت فى المتوسط فى مجملها، وازدادت ببعض الدوائر التى بها الموطن الانتخابى للمرشحين المتنافسين خلال جولة الإعادة بينما انخفضت فى بعض الدوائر نتيجة إلى تقليص عدد المرشحين فى دوائر الإعادة وعدم توافر الدعاية الانتخابية الكافية لبعض المرشحين خلال جولة الإعادة" .

وذكر المجلس، أنه على اتصال دائم مع مسؤول الاتصال والتواصل بالهيئة الوطنية للانتخابات لإبلاغه بأى ملاحظات وتلقى ردود الفحص بشأنها فى حينه، وكان أبرزها تدخل مسئول الهيئة فى حل مشكلة أحد المتابعين المحليين لإحدى الجمعيات الأهلية بمحافظة سوهاج .