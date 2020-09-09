شكرا لقرائتكم خبر عن عمليات تنسيقية شباب الأحزاب تنفى رصد مخالفات انتخابية فى محافظات الإعادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت غرفة العمليات المركزية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنها واصلت متابعة رصد العملية الانتخابية بكل المحافظات التي بها جولة إعادة، وأصدرت الغرفة تقريرها الأول في منتصف اليوم، وتلاحظ أنه بعد فترة الراحة المقررة من الساعة 3 م إلى الساعة 4 م، قد ارتفعت نسبة الإقبال عن فترة الصباح، خاصة في محافظات الوجه القبلي وبعض المحافظات في الدلتا التي بها جولة الإعادة، وحتى الآن كانت نسبة الإقبال متوسطة خاصة بين السيدات اللاتي تصدرن مشهد التصويت بالمحافظات.

وأضافت غرفة العمليات فى بيان لها، أن متابعو التنسيقية لم يرصدوا مخالفات انتخابية تذكر في محافظات الإعادة، وبمرورهم على مجموعة من اللجان الفرعية بمختلف المحافظات نعرض الأمثلة الآتية:

1- محافظة بورسعيد، منطقة حى العرب، مدرسة بورسعيد العسكرية بنين، لجنة فرعية رقم 16، بدأت اللجنة الساعة 9 صباحا يوجد ساتر قانوني لتصويت الناخب بشكل سري، يوجد مناديب لكل المرشحين ولا يوجد دعاية داخل اللجنة، وبسؤال مناديب المرشحين أكدوا عدم وجود مخالفات انتخابية داخل اللجنة أو خارجها.

2- محافظة الجيزة، منطقة منشأة القناطر، مركز وردان، رقم اللجان الفرعية 852\ 853\ 854\ 855، مدارس (وردان القديمة - الشهيد مصطفى عبيدو - الشيماء) بدأت جميع اللجان في الساعة 9 صباحا ويوجد ساتر قانوني للتصويت بشكل سري ولا يوجد دعاية انتخابية داخل اللجان ولا يوجد أي مخالفات انتخابية تم رصدها ولا يوجد أي مندوب لأي من المرشحين.

3- محافظة أسوان، منطقة إدفو، مدرسة أحمد حسن الغزالي الإعدادية، رقم اللجنة الفرعية 201، تم فتح اللجنة فى موعدها الساعة 9 صباحا يوجد ساتر قانوني للتصويت بشكل سري ويوجد مناديب للمرشحين داخل اللجنة ولا توجد مخالفات أو دعاية انتخابية.

4- محافظة بني سويف، مركز بني سويف، مدرسة الشهيد محمد عصام، رقم اللجنة الفرعية 21، بدأ التصويت في الساعة 9 صباحا يوجد ساتر قانوني للتصويت بشكل سري، يوجد مناديب لأحد المرشحين، لا يوجد أي دعاية انتخابية أو مخالفات انتخابية.

5- محافظة الأقصر، منطقة البعيرات، مدرسة نجع الكوم للتعليم الأساسي، رقم اللجنة الفرعية 94، تم فتح اللجنة الساعة 9 صباحا، يوجد مناديب للمرشحين وبسؤالهم أكدوا على عدم وجود مخالفات انتخابية.

Advertisements

6- محافظة سوهاج، مركز طما، مدرسة طما الثانوية بنات، لجنة فرعية رقم 622\ 623، تم فتح اللجنة الساعة 9 صباحا، لا توجد أي مخالفات أو دعاية انتخابية، ويوجد ساتر قانوني للتصويت بشكل سري، يوجد مندوب لأحد المرشحين في لجنة 622، ويوجد 2 مندوب للمرشحين في لجنة 623، وبسؤالهم أكدوا عدم وجود مخالفات انتخابية.

7- محافظة الإسماعيلية منطقة فايد، مدرسة خالد بن الوليد، رقم اللجنة الفرعية 171، تم فتح اللجنة في الساعة 9 صباحا، يوجد مناديب للمرشحين وبسؤالهم أكدوا عدم وجود مخالفات انتخابية ولم يرصد متابعونا أي مخالفات انتخابية.

8- محافظة مطروح، منطقة قرية أبولهو، مدرسة أولاد جبريل لجنة فرعية رقم 27، ومدرسة ساحل أبولهو لجنة رقم 34، تم فتح اللجان الساعة 9 صباحا يوجد ساتر قانوني للتصويت بشكل سري، يوجد بكل لجنة 2 مندوب للمرشحين ولا يوجد مخالفات انتخابية كما سأل متابعينا مناديب المرشحين وأكدوا انتظام العملية الانتخابية دون أي مخالفات.

9- محافظة المنوفية، منطقة ساقية المنقدي، مدرسة ساقية المنقدي الابتدائية المشتركة، لجنة فرعية 180، بدأ التصويت الساعة 9 صباحا ويوجد ساتر قانوني للتصويت بشكل سري ويوجد مندوب لأحد المرشحين ولا يوجد أي داعية داخل اللجنة ولكن يوجد يؤخد دعاية خارج اللجنة لأحد المرشحين.

10- محافظة المنوفية، مدينة السادات، مدرسة الفاروق عمر، لجان فرعية 595\ 596\ 597، بدأ التصويت بجميع اللجان الساعة 9 صباحا في موعده يوجد مكان للتصويت بشكل سري لجميع اللجان ويوجد مناديب لبعض المرشحين لبعض اللجان، لا يوجد دعاية انتخابية داخل اللجنة ولا يوجد أي مخالفات انتخابية.

وذكرت تنسيقية شباب الأحزاب، أنه من المنتظر أن ترتفع نسبة التصويت فى اليوم الثاني عن اليوم الأول كما حدث فى الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ، وستستمر غرفة العمليات في اليوم الثاني بمتابعة سير العملية الانتخابية بكافة المحافظات التي بها جولة الإعادة.