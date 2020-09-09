شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل البرلمان يكشف أبرز القضايا على طاولة مجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، إن هناك عدد كبير من مشروعات القوانين تحتاج إلى بدء عمل مجلس الشيوخ لمناقشته وعلى رأسهم قانون المحليات، بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية والنظر فيها، وبعض القوانين مثل قانون الإسكان، مشيرا إلى أن هناك أجندة كبيرة ودسمة من التشريعات التي تنتظر بدء عمل مجلس الشيوخ، وسيكون له أهمية كبيرة لأنه سيمثل عقل الحياة السياسية في مصر.

وأضاف خلال لقاءه مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامج "90 دقيقة" الذي يذاع على قناة المحور، أن هناك تشريعات لا تتواكب مع العصر الذس نعيشه، وهناك تشريعات أخرى تمثل عوائق للنهضة التي تشهدها مصر، ومن المقرر أن ينظر فيها مجلس الشيوخ فور انعقاده وبدء عمليه ويناقشها، موضحا أن مجلس الشيوخ هو مجلس له دور كبير في وضع السياسة العامة للدولة ومناقشة خطط الحكومة كغرفة برلمانية ثانية.