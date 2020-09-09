شكرا لقرائتكم خبر عن خبير أمن معلومات يكشف أساليب الإخوان لنشر الفبركة على السوشيال ميديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وليد حجاج خبير أمن المعلومات، أن هناك أدوات عديدة تستخدمها جماعة الإخوان على مواقع التواصل الاجتماعى لنشر الأكاذيب والشائعات ضد الدولة المصرية، وبث الثور والفيديوهات المفبركة التى تسعى من خلالها للتشكيك فى أى إنجاز تحققه مصر خلال الفترة الراهنة.

وقال خبير أمن المعلومات، فى تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، أن هناك أدوات سهلة ومجانية على الإنترنت يمكن من خلالها اجتزاء الفيديوهات وقطع وتجزئة كلام أى مسؤول، موضحا أن هذه الأدوات من السهل استخدامها وهو ما تعتمد عليه جماعة الإخوان عبر لجانها الإلكترونية لبث الأكاذيب.

وأوضح خبير أمن المعلومات، أن استخدام الإخوان لأسلوب نشر الفيديوهات المفبركة هو مؤشر على أن مصر تسير فى الطريق الصحيح وتحقق إنجازات على أرض الواقع، وبالتالى تحاول جماعة الإخوان التشكيك فى تلك الإنجازات بشكل كبير.