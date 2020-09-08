جهة فاس مكناس.. إقرار التعليم “عن بعد” في 26 مؤسسة منها 17 مدرسة خاصة

أعلنت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، عن تطبيق نظام التعليم عن بعد، حصريا في 26 مؤسسة تعليمية، تقع في الأحياء المغلقة التي صنفت بؤرا وبائية على مستوى الجهة.

وجاء ذلك حسب بلاغ للأكاديمية، تفعيلا لتوصيات السلطات الترابية والصحية، وتبعا للبلاغ الاخباري لوزارة التربية الوطنية في هذا الموضوع.

ويهم هذا القرار 17 مدرسة خاصة و9 مدارس عمومية تتوزع بين مدن فاس (3) وافران (2) ومكناس (21).

وأكدت الأكاديمية أنها ستعمل على تحيين لائحة المؤسسات المعنية بهذا القرار وفق مستجدات الحالة الوبائية بالجهة.