أعلنت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، عن تطبيق نظام التعليم عن بعد، حصريا في 26 مؤسسة تعليمية، تقع في الأحياء المغلقة التي صنفت بؤرا وبائية على مستوى الجهة.
وجاء ذلك حسب بلاغ للأكاديمية، تفعيلا لتوصيات السلطات الترابية والصحية، وتبعا للبلاغ الاخباري لوزارة التربية الوطنية في هذا الموضوع.
ويهم هذا القرار 17 مدرسة خاصة و9 مدارس عمومية تتوزع بين مدن فاس (3) وافران (2) ومكناس (21).
وأكدت الأكاديمية أنها ستعمل على تحيين لائحة المؤسسات المعنية بهذا القرار وفق مستجدات الحالة الوبائية بالجهة.
كانت هذه تفاصيل خبر جهة فاس مكناس.. إقرار التعليم “عن بعد” في 26 مؤسسة منها 17 مدرسة خاصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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