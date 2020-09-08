إصابة 8 لاعبين في سريع وادي زم تؤجل مباراة الفريق مع الرجاء إلى 27 شتنبر

قررت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، تأجيل مباراة الرجاء البيضاوي وسريع وادي زم، المقررة يوم غد الأربعاء، برسم مؤجل الدورة الـ22 من البطولة الوطنية الاحترافية لأندية القسم الأول، إلى يوم 27 شتنبر الجاري.

وذكر بلاغ للعصبة، نشره الموقع الرسمي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أن هذا القرار جاء “على إثر صدور نتائج المسحة الطبية الأخيرة التي أجراها نادي سريع وادي زم، والتي كشفت نتائجها عن إصابة ثمانية عناصر من النادي، ووضع جميع المخالطين في العزل الصحي إلى حين تبوث عدم إصابتهم”.

وأضاف المصدر ذاته، أن المباراة السالفة الذكر ستجرى يوم الأحد 27 شتنبر الجاري، اعتبارا من الساعة الثامنة مساء بالمركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء.