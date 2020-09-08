بسبب كورونا.. أكاديمية التربية والتكوين في “الداخلة وادي الذهب” تعتمد التعليم عن بعد

قررت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين في جهة الداخلة- وادي الذهب، اليوم الثلاثاء، اعتماد “التعليم عن بعد” في جميع المؤسسات التعليمية العمومية، والخصوصية، التابعة للمديريتين الإقليميتين، وادي الذهب، وأوسرد لمدة 15 يوما، ابتداء من يوم غد الأربعاء.
وأكدت الأكاديمية، في بلاغ لها، أن اعتماد نمط التعليم عن بعد جاء بناء على قرار لجنة اليقظة الجهوية، وحفاظا على سلامة، وصحة المتعلمات، والمتعلمين، والأطر التربوية، والإدارية في ظل الوضعية الوبائية الحالية، التي تعرفها الجهة، بسبب تفشي جائحة كورونا.
ودعت المديرية نفسها جميع مكونات المنظومة التربوية، وشركائها إلى مواصلة التعبئة، والانخراط، من أجل تنزيل الصيغة التربوية المعتمدة، بما يضمن سلامة الناشئة، وكذا الأطر التربوية، والإدارية.
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