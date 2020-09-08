سلطات سلا تغلق المقاهي والمحلات في عدد من أحياء المدينة بسبب كورونا- فيديو

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بدأت السلطات المحلية في سلا، اليوم الثلاثاء، في تنزيل تدابير مشددة، تضمنت إغلاق المحلات التجارية والمقاهي في عدد من أحياء المدينة، التي ظهرت فيها بؤر وبائية.
وعاين موقع “اليوم 24” إغلاق كل المحلات، والمقاهي في أحياء الرحمة، والدار الحمراء، والانبعاث، وصولا إلى أحياء مقاطعة تابريكت.
وطلبت السلطات المحلية من أرباب المقاهي الإغلاق فورا، بينما أخبرت محلات القرب بقرار الإغلاق في الساعة التاسعة مساء.
وكانت وزارة الصحة قد أحصت 117 حالة جديدة في سلا، تأكدت إصابتها بفيروس كورونا، اليوم، وهي الحصيلة الأعلى بين عمالات، وأقاليم جهة الرباط – سلا – القنيطرة، متبوعة بمدينة القنطيرة، التي سجلت 101 حالة.
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