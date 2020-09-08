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سلطات سلا تغلق المقاهي والمحلات في عدد من أحياء المدينة بسبب كورونا- فيديو

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alyaoum24 0 تبليغ

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بدأت السلطات المحلية في سلا، اليوم الثلاثاء، في تنزيل تدابير مشددة، تضمنت إغلاق المحلات التجارية والمقاهي في عدد من أحياء المدينة، التي ظهرت فيها بؤر وبائية.

وعاين موقع “اليوم 24” إغلاق كل المحلات، والمقاهي في أحياء الرحمة، والدار الحمراء، والانبعاث، وصولا إلى أحياء مقاطعة تابريكت.

وطلبت السلطات المحلية من أرباب المقاهي الإغلاق فورا، بينما أخبرت محلات القرب بقرار الإغلاق في الساعة التاسعة مساء.

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وكانت وزارة الصحة قد أحصت 117 حالة جديدة في سلا، تأكدت إصابتها بفيروس ، اليوم، وهي الحصيلة الأعلى بين عمالات، وأقاليم جهة الرباط – سلا – القنيطرة، متبوعة بمدينة القنطيرة، التي سجلت 101 حالة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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