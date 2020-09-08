مقتل 15 إرهابياً في الصومال

الثلاثاء 8 سبتمبر 2020

لقي ما لا يقل عن 15 مسلحاً من عناصر حركة الشباب الإرهابية في الصومال حتفهم اليوم الثلاثاء، خلال صد الجيش الصومالي هجوماً مباغتاً شنته الحركة المتطرّفة على مقار حكومية ونقاط تفتيش تابعة للجيش في مدينة بلعد الاستراتيجية جنوبي البلاد. وقال الناطق باسم الحكومة الصومالية، إسماعيل مختار عمر، إن الهجوم الذي وقع فجراً أعقبه إطلاق نار كثيف بين قوات الأمن الصومالية والمسلحين في البلدة الواقعة شمال العاصمة مقديشو، مشيراً إلى أنّ الإرهابيين حاولوا السيطرة على البلدة بالكامل، لكنهم دفعوا ثمناً باهظاً، حيث تصدت القوات الأمنية لهم ما أسفر عن مقتل 15 منهم على الفور.



وأضاف: «الوضع في بلعد هادئ الآن، فقدنا جندياً، وأصيب سبعة مدنيين بطلقات عشوائية». وأفاد سكان محليون، بأنّ المسلحين استهدفوا مقار الحكومة المحلية، بما في ذلك مركز الشرطة والسجن المركزي بالبلدة. ونقلت إذاعة صوت الجيش عن مصادر في قيادة القوات المسلحة قولها، إنه تم إلحاق هزيمة كبيرة بحركة الشباب خلال إحباط محاولة سيطرتها على مدينة بلعد الواقعة في إقليم شبيلي الوسطى. يأتي هذا الهجوم بعد يوم واحد من قيام مسلحين بتنفيذ تفجير انتحاري بسيارة مفخخة استهدفت قاعدة عسكرية في بلدة جناي عبدالله، ما أسفر عن مقتل جنديين صوماليين وإصابة عدد آخر من بينهم جندي أمريكي.