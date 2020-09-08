شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس تحرير موقع "الفجر" المصرية" يقدم التعازي فى وفاة ابن خاله والان مع التفاصيل

الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 تقدم الدكتور مصطفى ثابت رئيس تحرير موقع "الفجر" المصرية بخالص العزاء والمواساة فى وفاة رفعت شعبان صاوى "ابن خاله"، مساء اليوم الثلاثاء.

وتدعو أسرة تحرير الفجر المصرية، والعاملون كافة، المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويُلهم أهله الصبر والسلوان، و"إنا لله وإنا إليه راجعون".

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