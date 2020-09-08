شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تسجل 6544 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
سجلت فرنسا 6544 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، و 45440 إصابة في سبعة أيام فقط، ما يرفع إجمالي الإصابات المؤكدة حتى اليوم إلى 335524 إصابة.
وأشارت المديرية العامة للصحة تسجيل 39 حالة وفاة إضافية بالفيروس، ليبلغ مجموع الوفيات 30764 حالة منذ بدء تفشي الوباء على الأراضي الفرنسية، من بينهم 20289 في المستشفيات، و 10475 وفاة في دور رعاية المسنين والمراكز الصحية الاجتماعية.
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