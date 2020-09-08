شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب: 1941 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجل المغرب خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 1941 حالة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي إلى 75721. وأوضحت وزارة الصحة المغربية أنها سجلت أيضا 33 حالة وفاة بالفيروس، ليصل عدد الوفيات 1427، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 57239، مشيرة إلى أن عدد الحالات الموجودة حاليا في طور العلاج هو 17055، من بينها 240 حالة خطيرة.

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