فرنسا تحقق فوزاً دراماتيكياً على كرواتيا في دوري الامم الاوروبية

رياضة 2020-09-08 | 22:38 816 مشاهدة

حقق المنتخب الفرنسي، الفوز على ضيفه كرواتيا بأربعة أهداف مقابل اثنين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء. وحل المنتخب الكرواتي ضيفًا على نظيره الفرنسي، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة دوري الأمم الأوروبية. وسجل أهداف المنتخب الفرنسي كل من أنطوان جريزمان (43)، ودومينك ليفاكوفيتش (45+1) بالخطا في مرماه، ودايوت أوباميكانو (66) وأوليفيه جيرو من ركلة جزاء (77).



فيما أحرز هدفي المنتخب الكرواتي، ديان لوفرين (16) وجوسيب بريكالو (55). فيما أحرز هدفي المنتخب الكرواتي، ديان لوفرين (16) وجوسيب بريكالو (55). وارتفع رصيد المنتخب الفرنسي إلى 6 نقاط ليحتل وصافة المجموعة الثالثة، بفارق الأهداف عن البرتغال المتصدر، بينما يقبع المنتخب الكرواتي في ذيل المجموعة بدون أي نقاط.

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