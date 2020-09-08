كرستيانو يقود البرتغال للفوز على السويد في دوري الامم الاوروبية

وتواجه المنتخب البرتغالي مع نظيره السويدي، على ملعب "فريندز آرينا"، في الجولة الثانية للمسابقة.وشهدت المواجهة طرد جوستاف سيفنسون من السويد، لحصوله على بطاقة صفراء ثانية في الدقيقة 44.

وتقدم رونالدو بالهدف الأول في الدقيقة 45 قبل نهاية الشوط الأول للمباراة، ثم أضاف الهدف الثاني له وللبرتغال في الدقيقة 72.



بذلك يصبح رصيد البرتغال 6 نقاط، في الصدارة، ويتساوى معها منتخب فرنسا في المركز الثاني، ثم السويد وكرواتيا في المركزين الثالث والرابع بلا نقاط.