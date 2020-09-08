الإعلام الأمني تعلن اصابة شخصين باستهداف رتل الدعم اللوجستي في بغداد

اعلنت خلية الاعلام الامني، الثلاثاء، عن اصابة شخصين باستهداف رتل الدعم اللوجستي في بغداد.

وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "عبوة ناسفة انفجرت على رتل تابع للشركات المتعاقدة مع قوات التحالف الدولي في منطقة النباعي شمالي العاصمة بغداد".

واضافت ان "ذلك ادى الى إصابة احد سائقي العجلات وعنصر امني وأضرار بعجلتين".