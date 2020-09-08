رئيس البرلمان المصري: الرئيس التركي وجد موقفا حازما وحاسما في ليبيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

قال رئيس مجلس النواب المصرى علي عبدالعال، الثلاثاء، إن أفكار الرئيس التركي جرب طيب أردوغان "الشيطانية" دفعته للدخول في ليبيا ولكنه وجد موقفًا حاسمًا وحازمًا.



وأوضح علي عبدالعال، خلال تصريحات صحفية، أن الرئيس التركي كان له موقف استعماري واضح من التدخل فى سوريا والعراق.

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ويستمر النظام التركي في إثارة الفوضى ودعم المليشيات في المنطقة، حيث أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان اليوم الإثنين، إن دفعة جديدة ضمت نحو 450 عنصرا جرى نقلهم إلى مطار معيتيقة الدولي في العاصمة الليبية طرابلس، ومن ثم إلى مدينة إسطنبول التركية، ليتم إدخالهم لمناطق سيطرة الفصائل الموالية لتركيا في ريف حلب.

ووفقاً لإحصائيات المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن أعداد المجندين الذين ذهبوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن، وصل إلى نحو 17 ألفا و420 مرتزقا من الجنسية السورية بينهم 350 طفلا دون سن الـ18.

وعاد من مرتزقة الفصائل الموالية لتركيا نحو 6700 إلى سوريا، بعد انتهاء عقودهم وأخذ مستحقاتهم المالية، في حين تواصل أنقرة جلب المزيد من عناصر الفصائل المرتزقة إلى معسكراتها وتدريبهم.