ارتفاع إصابات كورونا ووفياتها في فرنسا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

قالت وزارة الصحة الفرنسية اليوم "الثلاثاء" إن عدد حالات الإصابة المؤكدة الجديدة بفيروس كورونا ارتفع بواقع 6544 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليبلغ إجمالا 335524 حالة في الوقت الذي تكافح فيه البلاد لتفادي موجة ثانية من الفيروس.



كما ارتفع عدد الوفيات 39 خلال الفترة نفسها ليصل مجملها إلى 30764، لتحتل فرنسا بذلك المرتبة السابعة على قائمة أكثر الدول وفيات في العالم جراء مرض كوفيد-19 الناجم عن كورونا.

وتعكف السلطات الصحية الفرنسية حاليا على فحص البيانات لمعرفة الإجراءات التي قد تكون ضرورية لمساعدتها على التعامل مع الموجة الثانية المتوقعة من الفيروس هذا الشتاء.

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وقالت الحكومة إنها ستبذل قصارى جهدها لتجنب عزل عام آخر على مستوى البلاد، مثل ذلك الذي فرضته من مارس آذار حتى مايو أيار، مشددة في الوقت نفسه على أنها ستبقي جميع خياراتها مفتوحة.

وكان وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران قال في وقت سابق اليوم إن وضع مرض كوفيد-19 في فرنسا مقلق، لكن حدوث موجة ثانية من العدوى أمر يمكن تجنبه.

وصرح الوزير لإذاعة فرانس إنتر بأن "معدل انتشار الفيروس 1.2 وهو ما يقل عن مستوى بين 3.2 و3.4 شهدته فرنسا في الربيع. هذا يعني أن الفيروس ينتشر بسرعة أقل لكنه يتفشى، وهو أمر مقلق".