ترامب يفكر في تمويل حملته للانتخابات الرئاسية ذاتيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ)
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إنه يفكر في تمويل حملته الرئاسية ذاتيًا، منتقدًا في الوقت ذاته وسائل الإعلام لتقويضها احتمالات إعادة انتخابه.
وقال ترامب عندما سئل عن التمويل الذاتي لحملته: "إذا كان علي أن أفعل، فإنني ساقوم بذلك"، متابعًا: "مهما كلف الأمر، علينا أن ننتصر"، مضيفًا أن هناك حاجة لمكافحة الإعلام "المزيف".
وجاء البيان بعد أن ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن الرئيس يفكر في إنفاق ما يصل إلى 100 مليون دولار على جهوده لهزيمة منافسه الديمقراطي جو بايدن، في خطوة ستكون غير مسبوقة بالنسبة لرئيس في السلطة.
وفي عام 2016 ، ساهم ترامب بـ 66 مليون دولار في حملته للانتخابات الرئاسية.
وتواجه حملة ترامب والحزب الجمهوري، أزمة مالية محتملة بعد إنفاق أكثر من 800 مليون دولار منذ أوائل عام 2019، مما أدى إلى استنزاف صندوق للحملة الانتخابية تبلغ قيمته 1.1 مليار دولار، وفقًا لتقرير نشر في صحيفة نيويورك تايمز أمس الاثنين.
وجمعت حملة بايدن، إلى جانب اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي، رقمًا قياسيًا قدره 364 مليون دولار في أغسطس بعد اختيار بايدن، كامالا هاريس لمنصب نائب الرئيس.
يواجه ترامب معركة شاقة ضد بايدن، الذي يتقدم بفارق ضئيل في استطلاعات الرأي في ولايات رئيسية مثل ويسكونسن ونورث كارولينا وفلوريدا.
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