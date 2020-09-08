حاكم نيويورك : قد تضطر الكليات للتعيلم عن بُعد حال تفشي كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - نيويورك - (د ب أ)

قال حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو، إن الكليات التي بها أكثر من 100 حالة كورونا، قد تضطر إلى التحول إلى التعلم عن بعد، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الثلاثاء.

وتصدر وزارة الصحة بالولاية، لوائح تطالب الكليات بإخطار الولاية عندما تسجل 100 حالة في غضون أسبوعين.

وذكر كومو في مؤتمر صحفي حول التطورات الخاصة بفيروس كورونا، أن سبع جامعات، بما في ذلك كورنيل وهوفسترا، شهدت تفشيا للمرض.

وأضاف كومو أنه إذا شهدت المدارس الابتدائية والثانوية مجموعات من الحالات المصابة، فإن الولاية ستتدخل أيضًا.