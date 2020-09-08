الدجل قتل ابن وادي القمر.. كشف لغز جثة الملاحات بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر:

كشفت إدارة البحث الجنائي في مديرية أمن الإسكندرية غموض واقعة العثور على جثة مجهولة لشاب أسفل كوبري الثروة السمكية بمنطقة الملاحات في العامرية، إذ تبين تورط 8 أشخاص في الواقعة.

البداية عندما تلقى قسم شرطة العامرية ثان بلاغًا بالعثور على جثة شخص مجهول في الملاحات أسفل كوبري الثروة السمكية، فانتقل ضباط وحدة مباحث القسم إلى موقع البلاغ.

تبين بالفحص أن الجثة لرجل في الأربعين من العمر في بداية التعفن الرمي، يرتدي كامل ملابسه، ملفوفًا في ملاءة سرير حمراء اللون، ولا توجد به إصابات ظاهرة، ويرجح وفاته منذ عدة أيام.

وجه اللواء سامي غنيم، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، بتشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء محمد عبد الوهاب، مدير إدارة البحث الجنائي، واللواء محمد الجمسي، رئيس المباحث، والعميد رمضان عبد الرحمن وكيل مباحث غرب الإسكندرية، لكشف غموض الواقعة.

تأكد بفحص البصمات تحديد هوية الجثة، حيث تبين أنها لشخص يُدعى "خليل.م.خ.ف" 45 عامًا، نقاش، مقيم بمنطقة وادي القمر، دائرة قسم شرطة الدخيلة غربي الإسكندرية.

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توصلت التحريات أن المتوفي منفصل عن زوجته منذ فترة طويلة، ولا تربطه أي صلة أو علاقة بباقي أفراد أسرته، ويقيم رفقة مجموعة من العمال في شقة مستأجرة، إلا أنه اختفى منذ أسبوع، ولم يحرر أحد محضرًا بغيابه.

أسفرت جهود فريق البحث عن المتوفي شوهد قبل اختفائه صحبة صديقه "ح.ال"، والذي تربطه صداقة بآخر يدعى "مصطفى" يمتلك منزلاً بمنطقة العجمي.

وكشفت التحريات أن صاحب المنزل المذكور استعان بآخرين، بينهم المتوفي، للتنقيب عن الآثار أسفل المنزل، بعدما أقنعه بعض الدجالين بوجود خبيئة آثار أسفله، أملاً في تحقيق حلم الثراء السريع.

ووفقًا للتحريات، بدأ المتهمون والمتوفي عملية الحفر أسفل المنزل لمدة أسبوع داخل حفرة عمقها 5 أمتار، إلا أن الرمال انهارت عليه داخل الحفرة ولقي مصرعه، وتخلص شركاؤه من الجثة بموقع العثور عليها.

جرى تحديد كافة المتهمين وعددهم 8 أشخاص، وألقي القبض عليهم، واعترفوا بارتكاب الواقعة، وأشاروا إلى أنهم استخرجوا جثة المتوفي واستبدلوا ملابسه ونظفوه من التراب قبل إلقائه على الطريق خشية افتضاح أمرهم.

حرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة العامرية ثان، وباشرت النيابة العامة التحقيق. ​