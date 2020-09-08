الإمارات: عبدالله بن زايد يترأس وفدًا لتوقيع اتفاق مع إسرائيل في واشنطن

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

‏أعلنت الإمارات، مساء الثلاثاء، أن الشيخ عبدالله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي، سيترأس الأسبوع المقبل وفدًا تاريخيًا من كبار المسؤولين الإماراتيين إلى واشنطن العاصمة للمشاركة في مراسم التوقيع على اتفاق السلام مع إسرائيل، حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" عربية.

من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على حسابه الرسمي بموقع تويتر: "أتشرف بالسفر الأسبوع المقبل إلى واشنطن للمشاركة في المراسم التاريخية التي ستقام في البيت الأبيض لإقامة اتفاقية سلام بين إسرائيل والإمارات".

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وكانت وكالة "أسوشيتد برس" الإخبارية الأمريكية، قالت في وقت سابق من اليوم، إن وفودًا رفيعة المستوى من الإمارات وإسرائيل، من المحتمل أن يقودها كلاً من وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سيوقعان اتفاقهما التاريخي لتطبيع العلاقات في حفل بالبيت الأبيض يوم 15 سبتمبر الجاري.

وأعلن مسؤول رفيع المستوى في البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل والإمارات ستوقعان في واشنطن في الأسبوع المقبل اتفاق تطبيع العلاقات بينهما الذي كان قد تم الإعلان عنه منتصف الشهر الماضي.

ويأتي حفل التوقيع بعد شهر واحد من الإعلان عن اتفاق التطبيع بين البلدين في 13 أغسطس الماضي، في صفقة منحت انتصارًا للسياسة الخارجية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فيما يسعى لإعادة انتخابه في انتخابات الرئاسة المقبلة المقرر لها 3 نوفمبر المقبل.