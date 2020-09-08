مصر للطيران: تشغيل ٣ رحلات أسبوعيًا إلى موسكو.. ١٧ سبتمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد:

أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، بدء استئناف رحلاتها المباشرة بين (القاهرة وموسكو) بمعدل ٣ رحلات أسبوعيًا اعتباراً من يوم الخميس الموافق ١٧ سبتمبر الجاري ، حيث من المخطط أن تشغل الشركة رحلاتها إلى موسكو أيام (السبت والثلاثاء والخميس).

وقالت الشركة في بيان لها، الثلاثاء، أنه فيما يخص الإجراءات الوقائية المطلوبة للسفر إلى موسكو، على الركاب المسافرين على رحلاتها إلى موسكو ضرورة الحصول علي شهادة طبية مع نتيجة اختبار PCR سلبية لفيروس كورونا (COVID-19) من أحد المعامل المعتمدة في مصر صادرة قبل 72 ساعة على الأكثر من تاريخ الوصول إلى موسكو، وأن تكون باللغة الروسية أو باللغة الإنجليزية حتى يتم السماح للمسافرين صعود الطائرة من القاهرة.

وتابعت الشركة:" بالإضافة إلى التدابير الصحية الأخرى التي تتطلبها الشركة عند الوصول وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها السلطات المختصة لتقليل انتشار فيروس كورونا".

وأشارت الشركة إلى أنه يمكن للركاب حجز تذاكرهم من خلال مركز اتصالات مصر للطيران 1717 من أي محمول أو 090070000 أو عن طريق موقعها الإلكتروني egyptair.com.