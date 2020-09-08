أكد المشاركون في المشاورات الليبية الجارية في المغرب، اليوم الثلاثاء، توصلهم لتفاهمات حول إنهاء انقسام المؤسسات الليبية وفقا لموقع روسيا اليوم.
وقال الوفدان في إيجاز صحفي إن الاجتماعات "حققت تفاهمات تضمنت وضع معايير واضحة للحد من الفساد
وأوضح عضو المجلس الأعلى للدولة الليبي محمد خليفة نجم أن المشاورات "تسير بشكل إيجابي وبناء، وتم تحقيق تفاهمات مهمة تتضمن وضع معايير واضحة تهدف للقضاء علىالفساد وإنهاء حالة الانقسام المؤسساتي".
وطغت أجواء التفاؤل خلال اليومين الماضيين من المشاورات، ويعد هذا الاجتماع الأول الذي يضم مختلف الأطراف الليبية منذ عدة أشهر.
وتستأنف المشاورات في مدينة بوزنيقة الساحلية المغربية بعد غد الخميس، بهدف التوصل إلى اتفاق بخصوص المناصب السيادية وهيكلة مؤسسات الدولة وتثبيت وقف إطلاق النار.
كانت هذه تفاصيل خبر المشاركون في المشاورات الليبية بالمغرب يتفقون على "إنهاء انقسام المؤسسات" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.