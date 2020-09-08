ارتفاع إصابات كورونا في مخيم لاجئين باليونان لـ24 حالة

أعلنت السلطات اليونانية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في مخيم موريا للاجئين بجزيرة ليسبوس إلى 24 وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



وأوضحت السلطات- حسبما نقلت صحيفة (كاثيميريني) اليونانية- أنه تم عزل المصابين

السبعة الجدد في منطقة خاصة في المخيم.

وكان وزير الهجرة اليوناني، نوتيس ميتاراكيس، أعلن، في وقت سابق اليوم، أنه تم تسجيل حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا في

المخيم، لتصل إجمالي الإصابات هناك إلى 17 إصابة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم وضع المخيم قيد حجر صحي، الأربعاء الماضي، مع ظهور أول حالة إصابة بالفيروس، كما تعمل فرق من الهيئة الوطنية للصحة العامة على إجراء اختبارات، وتقوم بتتبع المخالطين لاكتشاف أي حالات إصابة جديدة.