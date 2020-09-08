قبرص تعيد للبنان دفعة جديدة من المهاجرين غير الشرعيين

أفادت صحيفة Cyprus Mail القبرصية بأن 45 مهاجرا غير شرعي، كانوا قد وصلوا إلى قبرص من لبنان، فجر الثلاثاء، في طريق العودة إلى وطنهم، بعد محادثات بين الحكومتين وفقا لموقع روسيا اليوم.

وأشارت الصحيفة إلى أن قاربا خاصا سيتولى تأمين عودتهم، برفقة خفر السواحل القبرصي.

ووفقا للصحيفة، فهذا سادس قارب يحمل مهاجرين من لبنان يحاول الدخول إلى قبرص

في الأيام الأخيرة.

وأكد متحدث باسم الشرطة للصحيفة، أنه قد تمت إعادتهم إلى لبنان، وقال إن حوالي 115 مهاجرا لبنانيا غير شرعي قد أعيدوا بالفعل خلال اليومين الماضيين.

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من جهته، قال محافظ الشمال في لبنان، القاضي رمزي نهرا، بوكالة "نوفوستي" الروسية إن 90 من المهاجرين غير الشرعيين

الذين احتجزوا سابقا من قبل السلطات القبرصية تمت إعادتهم حتى هذا الوقت. وذكر أن معظمهم مواطنون لبنانيون، مع أنه لم يستبعد إمكانية أن يضم هذا العدد مواطنين سوريين. وأكد المحافظ أن الجيش اللبناني اتخذ كل التدابير اللازمة لمنع تكرار هذه الحوادث في المستقبل.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت قبرص أنها سترسل إلى بيروت هذا الأسبوع وفدا للتباحث في سبل منع قوارب محملة بمهاجرين غير نظاميين من الإبحار من السواحل اللبنانية نحو الجزيرة المتوسطية.