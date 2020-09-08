كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر إندونيسيا تتخطى 200 ألف إصابة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تخطت إصابات فيروس كورونا فى إندونيسيا حاجز الـ 200 ألف إصابة، اليوم الثلاثاء، بعدما سجلت البلاد 3048 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووفقاً لوزارة الصحة الإندونيسية، ارتفعت حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس التاجى فى البلاد إلى 200.035، إضافة إلى 100 وفاة جديدة، ليرتفع إجمالى الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 8230 حالة.

ووفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية، تضاعفت الإصابات بفيروس كورونا ثلاث مرات فى جزيرة بالى السياحية، منذ أن فتحت أبوابها للسياحة الداخلية بمناطق البلاد الأخرى فى 31 يوليو الماضى، حيث سجلت الجزيرة 164 إصابة جديدة اليوم الثلاثاء، ليرتفع إجمالى الإصابات فيها إلى 6549، بينها 128 وفاة.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

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وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.