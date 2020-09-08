برلمانيو مراكش يطالبون بلقاء مستعجل مع والي الجهة…أرقام كورونا تخيف!

راسل برلمانيو عمالة مراكش، عن أحزاب العدالة والتنمية، والاستقلال، والحركة الشعبية، والي ولاية مراكش – آسفي، وعامل عمالة مراكش، اليوم الثلاثاء، بشأن طلب لقاء عاجل بشأن الوضعية الوبائية، المقلقة في المدينة.

وطالب برلمانيو مراكش عن الأحزاب المذكورة، في رسالتهم إلى والي ولاية مراكش – آسفي، وعامل عمالة مراكش، بضرورة عقد لقاء مستعجل مع الوالي، لمدراسة الوضعية الوبائية في المدينة، نتيجة تفشي مرض كورونا.

وأفاد المصدر نفسه أن مدينة مراكش تعيش على وقع “ارتفاع مقلق في عدد الوفيات، في الآونة الأخيرة، وانعكاساتها الاجتماعية، والاقتصادية على المواطنين”.

وسجلت جهة مراكش – آسفي، يوم أمس الاثنين، 131 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، حيث سجلت مراكش وحدها 65 إصابة.

