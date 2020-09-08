مساء اليوم الثلاثاء.. لمجرد لأول مرة في حفل “أون لاين”

يلتقي الفنان سعد لمجرد، مساء اليوم الثلاثاء، مع جمهوره، لأول مرة، في حفل “أون لاين”، بعنوان “صوت بيروت”.
ويشارك فنانون مغاربة آخرون في الحفل، الذي ينطلق في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت المغرب، وهم: فرانش مونتانا، وحاتم عمور، وريدوان.
ويبث حفل “صوت بيروت” “أون لاين” على منصة أنغامي، كمبادرة داعمة للمتضررين من انفجار مرفأ بيروت، بداية غشت الماضي.
ومن بين النجوم الحاضرين في الحفل، دافيد غيتا، وغسان صليبا، وراغب علامة، وبلقيس، ومايا دياب، والشاب خالد، ومحمد حماقي، ولطيفة، ومساري، وجوزيف عطية.
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