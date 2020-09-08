شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تفرض عقوبات على وزيرين لبنانيين والان مع التفاصيل

الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 فرضت الولايات المتحدة اليوم "الثلاثاء" عقوبات على الوزيرين اللبنانيين السابقين يوسف فنيانوس وعلي حسن خليل لضلوعهما في "الفساد" ودعم "حزب الله" الذي تصنفه واشنطن "منظمة إرهابية".

ونبه وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين في بيان إلى أن "الولايات المتحدة تدعم شعب لبنان في مطالبته بإصلاحات، وستواصل استخدام كل السبل المتوافرة لديها لاستهداف من يقمعونه ويستغلونه".

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