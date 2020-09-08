قبرص تعيد مهاجرين لبنانيين إلى بلادهم بعد ساعات من وصولهم إليها



ذكرت وسائل إعلام رسمية قبرصية أن نيقوسيا أعادت اليوم الثلاثاء 45 مهاجرا لبنانيا إلى وطنهم بعد ساعات فقط من وصولهم إليها، في تغيير جذري لسياستها المتعلقة بالهجرة.

ورفضت قبرص يومي الأحد والاثنين بالفعل دخول 114 شخصا إليها، وفقًا لتقرير بثته محطة أر أي كيه الحكومية.

وقال وزير الداخلية القبرصي نيكوس نوريس مساء أمس إن لبنان يعتبر دولة ثالثة آمنة، وأن قرار إعادة المهاجرين المرفوضين إليها جاء بالاتفاق مع الحكومة اللبنانية.



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