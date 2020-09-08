مصر تعلن خطتها للعام الدراسي الجديد في ظل أزمة كورونا



أعلن وزير التعليم المصري طارق شوقي اليوم الثلاثاء خطة الوزارة للعام الدراسي الجديد، ولفت إلى أنها تعتمد بشكل عام على تقسيم حضور الطلاب للمدارس.

وقال، في مؤتمر صحفي، إن مديري المدارس سيكون لديهم صلاحيات واسعة لتحديد أيام حضور الطلاب وفقاً للمساحات المتوفرة في كل مدرسة وبما يضمن تحقيق التباعد الاجتماعي.

ومن المقرر أن تبدأ الدراسة في 17 تشرين أول/أكتوبر في المدارس العامة والجامعات لـ 23 مليون طالب.

وأشار شوقي إلى أن عدد أيام حضور التلاميذ في المراحل التعليمية الأصغر سيكون أكبر من الطلاب أكبر سناً.



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