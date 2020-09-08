أمريكا تفرض عقوبات على وزيرين سابقين في لبنان لعلاقتهما بحزب الله

أدرجت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء وزيرين سابقين في لبنان على قائمتها للإرهاب قائلة إنهما قدما دعما ماديا وماليا لجماعة حزب الله اللبنانية، وذلك في تصعيد للإجراءات الأمريكية المناهضة للجماعة الشيعية المدعومة من إيران بعد انفجار أغسطس آب في بيروت.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إنها فرضت عقوبات على وزير الأشغال العامة في الحكومة اللبنانية السابقة يوسف فنيانوس ووزير المالية السابق علي حسن خليل اللذين تتهمهما بتقديم دعم مادي لحزب الله والتورط في الفساد.
نبه وزير الخزانة الأميركية، ستيفن منوتشين، في بيان إلى أن "الولايات المتحدة تدعم شعب لبنان في مطالبته بإصلاحات، وستواصل استخدام كل السبل المتوافرة لديها لاستهداف من يقمعونه ويستغلونه"، حسبما نقلت "فرانس برس".
وأكد مسؤولون أميركيون أنّ واشنطن لن تتردد في معاقبة أي فرد أو كيان يدعم "أنشطة حزب الله الإرهابية والمحظورة".
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