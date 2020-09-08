إعادة فتح تاج محل رغم الارتفاع الكبير في أعداد إصابات كورونا في الهند

أعلن مسؤولون في الهند اليوم الثلاثاء، أنه من المقرر أن يتم إعادة فتح مزار "تاج محل"، وهو أشهر المعالم السياحية في الهند، بعد مرور أكثر من ستة أشهر على إغلاقه، وذلك على الرغم مما تشهده البلاد من ارتفاع قياسي في أعداد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا.

وكانت الهند قد تجاوزت البرازيل أمس الاثنين من حيث عدد حالات الإصابة بالفيروس، لتصبح ثاني أكبر دولة في العالم بعد الولايات المتحدة من حيث أعداد المصابين الذين تخطى عددهم 2.4 مليون حالة.

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وقال أميت سريفاستافا، المسؤول الاقليمي في وزارة السياحة، إنه "من المقرر أن يتم إعادة فتح تاج محل - الذي تم غلق أبوابه في منتصف آذار/مارس قبيل فرض إجراءات الإغلاق على مستوى البلاد - في 21 من أيلول/سبتمبر".

وأوضح أنه "سيتعين على السائحين اتباع جميع بروتوكولات /كوفيد/19-، مثل التباعد الجسدي، وارتداء الكمامات وتعقيم اليدين"، مضيفاً أنه سيتعين عليهم شراء تذاكر الدخول من خلال الإنترنت.

ويقع الضريح الشهير في مدينة أجرا في شمال الهند، ويعتبر أهم معلم سياحي في البلاد، حيث يجذب ما يتراوح بين 7 و8 مليون زائر سنويا.