اخبار العالم

إعادة فتح تاج محل رغم الارتفاع الكبير في أعداد إصابات كورونا في الهند

0 نشر
بواسطة نيودلهي: المجلة 0 تبليغ

Advertisements

 

 

أعلن مسؤولون في الهند اليوم الثلاثاء، أنه من المقرر أن يتم إعادة فتح مزار "تاج محل"، وهو أشهر المعالم السياحية في الهند، بعد مرور أكثر من ستة أشهر على إغلاقه، وذلك على الرغم مما تشهده البلاد من ارتفاع قياسي في أعداد حالات الإصابة والوفاة بفيروس .

وكانت الهند قد تجاوزت البرازيل أمس الاثنين من حيث عدد حالات الإصابة بالفيروس، لتصبح ثاني أكبر دولة في العالم بعد الولايات المتحدة من حيث أعداد المصابين الذين تخطى عددهم 2.4 مليون حالة.

Advertisements

وقال أميت سريفاستافا، المسؤول الاقليمي في وزارة السياحة، إنه "من المقرر أن يتم إعادة فتح تاج محل - الذي تم غلق أبوابه في منتصف آذار/مارس قبيل فرض إجراءات الإغلاق على مستوى البلاد - في 21 من أيلول/سبتمبر".

وأوضح أنه "سيتعين على السائحين اتباع جميع بروتوكولات /كوفيد/19-، مثل التباعد الجسدي، وارتداء الكمامات وتعقيم اليدين"، مضيفاً أنه سيتعين عليهم شراء تذاكر الدخول من خلال الإنترنت.

ويقع الضريح الشهير في مدينة أجرا في شمال الهند، ويعتبر أهم معلم سياحي في البلاد، حيث يجذب ما يتراوح بين 7 و8 مليون زائر سنويا.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إعادة فتح تاج محل رغم الارتفاع الكبير في أعداد إصابات كورونا في الهند لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا