2020-09-08 | 21:30
153 مشاهدة
حصل نجم فريق مانشستر سيتي، كيفين دي بروين، على جائزة أفضل لاعب في موسم الدوري الإنجليزي، 2019/2020، من قِبل رابطة اللاعبين المحترفين.
وتنافس كل من ترينت ألكسندر أرنولد (ليفربول)، كيفين دي بروين (مانشستر سيتي)، فيرجيل فان دايك (ليفربول)، جوردان هندرسون (ليفربول)، ساديو ماني (ليفربول)، رحيم ستيرلينج (مانشستر سيتي).
وحسب الموقع الرسمي لرابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا، فإن دي بروين هو من حصل على تلك الجائزة بعد تألقه في الموسم المنصرم.
وسجل دي بروين 13 هدفًا في البريميرليج، الموسم الماضي، وصنع 20 آخرين.
كانت هذه تفاصيل خبر دي بروين لاعب العام في الدوري الإنجليزي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.