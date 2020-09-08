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دي بروين لاعب العام في الدوري الإنجليزي

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2020-09-08 | 21:30

دي بروين لاعب العام في الدوري الإنجليزي

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حصل نجم فريق مانشستر سيتي، كيفين دي بروين، على جائزة أفضل لاعب في موسم ، 2019/2020، من قِبل رابطة اللاعبين المحترفين.
وكانت الرابطة قد أعلنت المرشحين لتلك الجائزة قبل أيام.

وتنافس كل من ترينت ألكسندر أرنولد ()، كيفين دي بروين (مانشستر سيتي)، فيرجيل فان دايك (ليفربول)، جوردان هندرسون (ليفربول)، ساديو ماني (ليفربول)، رحيم ستيرلينج (مانشستر سيتي).


وحسب الموقع الرسمي لرابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا، فإن دي بروين هو من حصل على تلك الجائزة بعد تألقه في الموسم المنصرم.

وسجل دي بروين 13 هدفًا في البريميرليج، الموسم الماضي، وصنع 20 آخرين.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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