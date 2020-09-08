دي بروين لاعب العام في الدوري الإنجليزي

وكانت الرابطة قد أعلنت المرشحين لتلك الجائزة قبل أيام.

وتنافس كل من ترينت ألكسندر أرنولد (ليفربول)، كيفين دي بروين (مانشستر سيتي)، فيرجيل فان دايك (ليفربول)، جوردان هندرسون (ليفربول)، ساديو ماني (ليفربول)، رحيم ستيرلينج (مانشستر سيتي).



وحسب الموقع الرسمي لرابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا، فإن دي بروين هو من حصل على تلك الجائزة بعد تألقه في الموسم المنصرم.

وسجل دي بروين 13 هدفًا في البريميرليج، الموسم الماضي، وصنع 20 آخرين.

