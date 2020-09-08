اصدرت خلية الاعلام الامني، الثلاثاء، بيانا حول استهدفت رتل للدعم اللوجستي على طريق ديوانية – بابل. وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "عبوة ناسفة استهدفت رتلا للدعم اللوجستي التابع لقوات التحالف الدولي على طريق السريع ديوانية - بابل، ما ادى الى استشهاد منتسب وإصابة إثنين آخرين". واضافت ان "قوات الشرطة العراقية وبالتحديد قوات سوات كانت ترافق الرتل اثناء تنقله".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بيان من خلية الاعلام حول استهداف رتل للدعم اللوجستي على طريق ديوانية - بابل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.