افاد مصدر امني، الثلاثاء، بأنه تم استهداف رتل دعم لوجستي في بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "رتلا للدعم اللوجستي للتحالف الدولي تم استهدافه بعبوة ناسفة على سريع التاجي في بغداد".
كانت هذه تفاصيل خبر استهداف رتل دعم لوجستي في بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.