مقتل واصابة ثلاثة منتسبين حصيلة انفجار استهدف رتلاً لدعم التحالف في الديوانية

افاد مصدر امني، الثلاثاء، بمقتل منتسب واصابة اثنين آخرين نتيجة انفجار عبوة استهدفت رتلاً لدعم التحالف الدولي في الديوانية. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "عنصرا امنيا قتل واصيب اثنان اخران نتيجة تفجير عبوة استهدفت رتلا الدعم اللوحستي في الديوانية". وكان مصدر امني افاد، اليوم الثلاثاء، بانفجار عبوة ناسفة على رتل لدعم التحالف الدولي على طريق الديوانية السريع.

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