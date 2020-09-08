بدر النيابية تعلن استحصال موافقة بشأن قروض لمنتسبي الحشد

اعلن النائب عن كتلة بدر النيابية حامد الموسوي، الثلاثاء، عن استحصال موافقة بشأن قروض لمنتسبي الحشد الشعبي.
وقال الموسوي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "سعينا من خلال المصارف الحكومية لكي نضمن قروض ضمن القانون الى ابطال الحشد الشعبي واليوم استحصلنا موافقة من المصرف التجاري بهذا الشأن".
وأضاف "ساهمنا في هيئة الاستثمار بشأن المشروع السكني لقوى الامن الداخلي في محيط مطار بغداد رغم الزوبعة الاعلامية ومحاولات ايقاف المشروع لاعتبارات عدة وسنسعى لاستحصال الحق الشرعي لابطال الحشد اسوة بمنتسبي الداخلية والدفاع".
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