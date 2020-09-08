"دنب" الصومالية تقتل 13 إرهابيا بينهم قائدان من "الشباب"

تمكنت قوات صومالية خاصة، اليوم الثلاثاء، من قتل 13 إرهابيا بينهم قائدان من حركة الشباب، خلال عملية أمنية نوعية نفذتها بمناطق قروية قرب مدينة كسمايو الساحلية بمحافظة جوبا السفلى.



وقال قائد فرقة 16 من قوة "دنب" الخاصة، العقيد إسماعيل عبد المالك مالن، لوسائل إعلام حكومية، إن عناصر القوات الخاصة اقتحمت بشكل مفاجئ مواقع تابعة للإرهابيين جنوب البلاد.

وأضاف العقيد إسماعيل أن "دنب قتلت قائدان و11 مسلحا خلال العملية الأمنية الخاصة".

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وذكر العقيد إسماعيل أن القائدان الذين قتلا أحدهم يدعى "حرو" وهو مسؤول الشباب الإرهابية في قريتي دشيك ووامو، أما القيادي الآخر هو عبدي محمد بشير، مسؤول التنظيم الإرهابي بمحافظة جوبا السفلى، جنوبي الصومال.

وفق تصريحات المسؤول العسكري الصومالي، دمرت القوات قواعد ومقار المجموعة الإرهابية في تلك المناطق، بالكامل.



ومؤخرا، صعدت القوات الحكومة الصومالية بدعم أفريقي وأمريكي من عملياتها ضد التنظيم الإرهابي لوقف هجماته الدموية وتحريره من البلاد.

ويعود تأسيس حركة الشباب الإرهابية إلى عام 2004، ودشنت عنفها المسلح ضد الصوماليين في عام 2007، ومنذ ذلك الحين قامت بتنفيذ هجمات إرهابية راح ضحيتها الآلاف.