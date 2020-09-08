شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصر للطيران تستأنف رحلاتها بين القاهرة وموسكو خلال الأسبوع المقبل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت شركة مصر للطيران أنها ستستأنف الرحلات المباشرة بين القاهرة وموسكو اعتباراً من 17 سبتمبر الجاري.

Advertisements

وأفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، نقلاً عن بيان للشركة صدر مساء اليوم، بأن معدل الرحلات المباشرة بين القاهرة وموسكو سيكون ثلاث رحلات أسبوعياً.

وأوضحت الشركة أن "المسافرين على رحلاتها إلى موسكو يجب أن يحصلوا على شهادة طبية مع نتيجة اختبار (بي.سي.آر) سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) من أحد المعامل المعتمدة في مصر، صادرة قبل 72 ساعة على الأكثر من تاريخ الوصول إلى موسكو".