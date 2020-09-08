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مصر للطيران تستأنف رحلاتها بين القاهرة وموسكو خلال الأسبوع المقبل

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 سبتمبر 2020

مصر للطيران تستأنف رحلاتها بين القاهرة وموسكو خلال الأسبوع المقبل

متابعات_ الخليج 365

أعلنت شركة مصر للطيران أنها ستستأنف الرحلات المباشرة بين القاهرة وموسكو اعتباراً من 17 سبتمبر الجاري.

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وأفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، نقلاً عن بيان للشركة صدر مساء اليوم، بأن معدل الرحلات المباشرة بين القاهرة وموسكو سيكون ثلاث رحلات أسبوعياً.

 

وأوضحت الشركة أن "المسافرين على رحلاتها إلى موسكو يجب أن يحصلوا على شهادة طبية مع نتيجة اختبار (بي.سي.آر) سلبية لفيروس (كوفيد-19) من أحد المعامل المعتمدة في مصر، صادرة قبل 72 ساعة على الأكثر من تاريخ الوصول إلى موسكو".

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