شكرا لقرائتكم أميركا تعلن موعد توقيع الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - من المتوقع أن يستضيف الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم 15 أيلول/سبتمبر الجاري في البيت الأبيض اجتماع توقيع الاتفاق بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة، وفق ما أفاد به مسؤولان أميركيان لوكالة فرانس برس الثلاثاء.

في التفاصيل، أعلن مسؤولون أميركيون الثلاثاء، أنه من المقرر أن توقع إسرائيل والإمارات اتفاقهما في البيت الأبيض يوم 15 سبتمبر/أيلول الجاري، كاشفين أن وفدين رفيعي المستوى من كلا البلدين من المرجح أن يقودهما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان.

وأضاف المعلومات، أن توقيع الاتفاق سيكون إما في الحديقة الجنوبية أو في حدية الزهور أو بالداخل حسب الطقس.

الاتفاق الإسرائيلي الإماراتي (أرشيفية- فرانس برس)

يأتي الحفل بعد شهر من الإعلان عن اتفاق تدشين التعاون بين دولة الإمارات وإسرائيل في 13 أغسطس/ آب، وما أعقبه من وصول أول رحلة تجارية بين البلدين أواخر الشهر الماضي.

فرصة تاريخية لعلاقات طبيعية

إلى ذلك، وصل أوائل الشهر الجاري أول وفد إسرائيلي أميركي إلى العاصمة أبوظبي، وشددت الأطراف في بيان مشترك صدر بعد الوصول بساعات، على أن السلام بينهما كان خطوة شجاعة.

Advertisements

وأكد البيان أن الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي قد أوقف خطط ضم الأراضي الفلسطينية، وأنه يوفر تفكيرا جديدا لمعالجة المشاكل.

كما حضّ الطرفان الفلسطينيين على العودة للتفاوض واستغلال فرص السلام، مؤكدين أن الاتفاق فرصة تاريخية لإقامة علاقة طبيعية.

وأعلن بدء تعاون في الاستثمار، والسياسة الخارجية، والطيران المدني، كاشفين أن البلدين سيبدآن مناقشة آفاق التعاون الثنائي، آملاً إطلاق سلسلة تغييرات إيجابية مستقبلا.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser

في السياق أيضاً، قدم البيان الشكر للرئيس الأميركي دونالد ترمب لدوره في هذا الإنجاز، كما أعربت الدولتان عن امتنانهما للردود الدولية الإيجابية.

يشار إلى أن الوفد المذكور أقلته طائرة كتب عليها عبارة "سلام" بـ 3 لغات (العربية والإنجليزية والعبرية)، وضم عدداً من ممثلي القطاعات المختلفة في إسرائيل، وترأسه غاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بالإضافة إلى روبرت أوبراين مستشار الأمن القومي الأميركي، ومائير بن شبات مستشار ورئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي.